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Верховный суд облегчит судьбу наследников непогашенных кредитов

Егор Левин
02:41 12.04.2018
Верховный суд России пересмотрел решение по делу вдовы, оставшейся с кредитами после смерти мужа.
Верховный суд облегчит судьбу наследников непогашенных кредитов
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Осиротевшая семья оказалась перед судом после смерти отца и мужа. При жизни он взял в банке два кредита, поручителем по которым выступила его супруга. Мужчина скончался спустя несколько месяцев, а семья предстала перед судом.

Банк потребовал возвращения кредитной суммы у вдовы, мотивируя это тем, что юридически она поручитель. Она подала встречный иск с указанием того, что банк заставил получателя кредита застраховать свою жизнь в определенной банком страховой компании. Данный момент не учел астраханский суд, но учла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) РФ. Об этом рассказывает «Российская газета».

ВС РФ отменил ранее вынесенные в пользу банка решения районного и областного судов по причине допущения «существенного нарушения норм материального и процессуального прав». Верховный суд обратился к Постановлению пленума, разъясняющему, что ответственность по долгам несут те, кто принял наследство наследодателя. По Гражданскому кодексу поручитель наследодателя становится поручителем наследника, только если поручитель на это согласен. Также поручитель несет ответственность перед кредитором в пределах стоимости полученного наследства.

ВС РФ подчеркнул, что в случае смерти должника-заемщика и при наличии наследников взыскивать долги с поручителям можно в пределах стоимости наследственного имущества. Суды в таких ситуациях устанавливают, были ли у умершего заемщика наследники и имущество. Также поручитель вправе не исполнять свои обязательства, пока кредитор «имеет возможность получить удовлетворение своего требования путем его зачета против требования должника». В своем иске вдова указала, что имеет возможность погасить долг страховой компании и потребовала признать смерть застрахованного мужа страховым случаем. Верховный суд России подчеркнул, что это может стать основанием для отказа в удовлетворении иска.

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