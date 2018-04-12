Траур по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен в Хабаровском крае

В Хабаровском крае четверг, 12 апреля, объявлен днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.

«В день траура на всей территории края приспущены государственные флаги РФ, флаги Хабаровского края и муниципальных образований», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Вместе с тем уточняется, что власти Хабаровского края рекомендовали телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отказаться от проведения развлекательных мероприятий в этот день.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 потерпел крушение на пустыре неподалеку от улицы Антенная в Хабаровске. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.