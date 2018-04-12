ВВС Америки исследуют способы «ядерного сдерживания» России и Китая

Академия ВВС США проведет исследования противодействия оружию массового поражения (ОМП) в случае его применения.

Как сообщается, речь идет о химическом, биологическом, радиологическом и ядерном вооружении и упоминаются только две страны — Россия и Китай.

«Применение теории игр к стратегии сдерживания России и Китая с акцентом на следующие вопросы: 1. как смоделировать то, что представляет ценность для России и Китая; 2. как поставить то, что представляет для них ценность, под угрозу для расширения возможностей сдерживания потенциального применения оружия массового поражения в будущем конфликте, а также его использования в целях запугивания и принуждения», — приводит текст сообщения RT.

Между тем, ранее Россия сократила свой ядерный потенциал более, чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны, выйдя на предельные уровни носителей по Договору о сокращении наступательных вооружений.