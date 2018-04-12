Посольство РФ сомневается в подлинности заявления Юлии Скрипаль

Посольство России выразило большие сомнения по поводу опубликованного ранее Скотленд-Ярдом заявления Юлии Скрипаль. В ведомстве не уверены, что документ действительно исходит от нее.

В российском посольстве также сообщили, что необходимы доказательства по поводу того, что у дочери британского шпиона Сергея Скрипаля действительно все в порядке. Заявление было опубликовано на сайте диппредставительства.

«С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов», - говорится в тексте заявления.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что текст составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявление властей Великобритании, а также исключить какую бы то ни было возможность контакта Юлии с внешним миром.

В диппредставительстве также сообщили, что вызывает вопросы сообщение Юлии о якобы «доступе к друзьям и семье», поскольку никто из цитируемых родственников Скрипалей эти контакты не подтверждают.

«Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?», - уточняют в ведомстве.

Также в посольстве подчеркнули, что содержание телефонного разговора Юлии и Виктории о состоянии Сергея Скрипаля не соответствует той информации, что была ранее опубликована в заявлении.

«Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотланд-Ярда», - заключили в ведомстве.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль. В тексте говорится, что пока она не намерена обращаться за консульской поддержкой к России, а если она ей все-таки потребуется, девушка свяжется с посольством. Также Юлия сообщила, что имеет доступ к друзьям и семье.