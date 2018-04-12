Самый большой и самый эффектный аэропорт появился на юге России

В Симферополе начал работу новый самый большой аэропорт на юге России. Стройка небывалых масштабов общей площадью в 80 кв.км завершена в рекордно короткие сроки.

Фасад нового терминала внешне походит на застывшую морскую волну. Это тот случай, когда образ навеян самой природой. Чтобы добиться эффекта схожести с водой, архитекторам пришлось полностью исключить из проекта прямые линии. Но за кажущейся легкостью изгибов прячутся сотни металлоконструкций, которые в сборе весят 6 тысяч тонн.

В зоне отдыха воздушного порта строители высадили настоящий тропический лес из исключительно живых растений. Под одной крышей расположились фикусы, папоротники, маранты, мох различных оттенков — всего 30 тысяч цветов и кустарников. Целый ботанический сад, в который попадают туристы сразу же по прилету.

Оснащение аэропорта «Симферополь» — это новая всепогодная взлетно-посадочная полоса, рулевые дорожки и перрон, светосигнальные огни и диспетчерская вышка. Все это позволит принимать самолеты всех типов, включая сверх-габаритные.