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МКС поздравила россиян с Днем космонавтики

Наталия Майорова
00:01 12.04.2018
12 апреля отмечается День космонавтики. Это важнейшая дата победы человечества над земным притяжением.
Видео: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса – командир экипажа 55-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров и борт-инженер Олег Артемьев поздравили всех россиян, коллег и жителей планеты с Днем космонавтики.

«Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны! Поздравляем вас с Днем космонавтики! Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе – на борту Международной космической станции», - сообщил Артемьев.

Он также подчеркнул, что в этом году МКС исполняется 20 лет.

«Со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности. Сотни космонавтов, астронавтов и космических путешественников смогли посетить этот космический дом и реализовать тысячи научных программ, и подарить миру новые знания и технологии. День космонавтики – это наш общий праздник», - рассказал Артемьев.

Российские космонавты отдали дань Сергею Королеву и Юрию Гагарину, которые открыли путь человечеству в космос. Также они поздравили Валентину Терешкову, Алексея Леонова, Бориса Валынова и Валерия Быковского.

«Для космонавтов всех поколений вы были, есть и всегда будете примером настоящего героизма и любви к профессии. Поздравляем всех инженеров, конструкторов, рабочих, техников, ученых, медиков, биологов, сотрудников Центров управления полетами. Поздравляем всех россиян!», - говорится в сообщении.

Шкаплеров добавил, что именно Россия запустила первый искусственный спутник Земли, а Юрий Гагарин первым из землян полетел в космос.  

«Мы – граждане страны, которая открыла космос для всего человечества. Сегодня отечественные ракетоносители и космические корабли доставляют нас и наших коллег из других стран сюда – на Международную космическую станцию для работы в этой грандиозной лаборатории. Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты и мы полетим дальше – мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий – открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле и делать жизнь комфортной и безопасной. Друзья, с праздником! Отличного настроения и новых космических высот», - сообщил Шкаплеров.

Человечество открыло дверь в космос 12 апреля 1961 года, когда на первом в мире космодроме Байконур прозвучала команда «ключ на старт», на пусковой установке отошли мачты, начался обратный отсчет, и после этого рев двигателей раскатился по казахской степи, заполняя собой все вокруг. Из динамика раздалось легендарное «Поехали!» Юрия Гагарина.  

В это время торжественный голос диктора Юрия Левитана звучал из домашних динамиков, заводских репродукторов, летел на улицами из приемников, которые были поставлены на подоконники распахнутых окон. «Московское время десять часов две минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство», - раздавалось по всей стране. Вся страна и весь мир праздновали победу человека над земным притяжением, а космическая тема стала главной в прессе именно с полета Гагарина.  

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