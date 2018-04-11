Юлия Скрипаль отказалась от помощи российского посольства

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что в настоящий момент не собирается прибегать к помощи, которая ранее была предложена посольством РФ в Лондоне. Такое сообщение было опубликовано на сайте Скотленд-Ярда.

Вместе с тем Юлия Скрипаль не отрицает, что в будущем может воспользоваться предложенной помощью с российской стороны.

«У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которые любезно предложили мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», - сообщила Юлия Скрипаль.

Как она подчеркнула, из больницы в британском Солсбери ее выписали еще 9 апреля.

«Мой отец остался на их попечении, и он всё ещё серьёзно болен. Я тоже продолжаю страдать от нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас», - рассказала Юлия Скрипаль.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль.