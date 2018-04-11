СМИ назвали дату нанесения США удара по Сирии
В среду, 11 апреля, истек срок, в который президент США Дональд Трамп собирался принять решение по поводу применения военной силы против сирийских властей.
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress
США и союзники страны, предположительно, нанесут удар по Сирии не раньше конца недели. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Также уточняется, что глава США Дональд Трамп пока не определился с окончательным решением о действиях в Сирии. В настоящий момент он продолжает рассматривать различные варианты.
«У нас есть несколько вариантов. Все эти варианты все еще рассматриваются, окончательного решения принято не было», - рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В среду, 11 апреля, истек срок, в который Трамп собирался принять решение по поводу применения военной силы против сирийских властей.
Ранее МИД РФ обвинил США в «назначении» виновных в «химатаке» на Думу.