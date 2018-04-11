Тереза Мэй приказала направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии — СМИ
Премьер-министр Соединенного Королевства отдала приказ о выдвижении подлодок Великобритании.
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Премьер-министр Тереза Мэй отдала приказ направить подлодки Великобритании на расстояние ракетного удара по Сирии.
Ракетный удар может произойти вечером в четверг. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По данным газеты, премьер-министр прервала праздничные выходные британских политиков, созвав срочное совещание.