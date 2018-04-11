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МИД России обвинил США в «назначении» виновных в химатаке на Думу

Дмитрий Семенов
22:40 11.04.2018
Москва рассчитывает на помощь сирийских властей в расследовании якобы имевшей место химатаки на Думу
МИД России обвинил США в «назначении» виновных в химатаке на Думу
Фото: Anas Alkharboutl /i dpa Globallookpress

МИД России заявил, что сирийские власти окажут необходимое содействие инспекторам ОЗХО в расследовании предполагаемой химической атаки в Думе.

Министерство иностранных дел России считает, что США и их союзники заранее «назначили» виновных в том, что якобы произошло в Восточной Гуте и отступать от своих планов не намерены. Тем важнее содействие ОЗХО в расследовании инцидента.

МИД РФ в своем официальном заявлении сообщает, что правительство Сирии обратилось к Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с настоятельной просьбой безотлагательно провести расследование предполагаемого случая применения химоружия в г. Дума 7 апреля с обязательным посещением экспертами ОЗХО непосредственно места этой, судя по всему, провокации. Дамаск гарантировал специалистам Спецмиссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) безопасный доступ в Думу и окрестности этого города. Командование российского контингента в Сирии также выразило готовность обеспечить надлежащее содействие экспертам ОЗХО, включая аспекты их безопасности.

Мид также заявил, что приветствует решение Гендиректора Техсекретариата ОЗХО А. Узюмджю направить специалистов МУФС в Думу для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Считаем, что в условиях развернутой западными странами оголтелой антисирийской кампании промедление с инспекцией ОЗХО недопустимо. Затягивание с выездом на место предполагаемого инцидента может привести к повторению предпринятой Вашингтоном в апреле 2017 г. авантюры с нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права», - говорится в заявлении.

Москва ожидает, что сирийские власти окажут необходимое содействие работе МУФС, а Техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит всех участников КЗХО о ходе расследования.

В МИД подчеркнули, что вызывает полное неприятие позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН, блокировавшей 10 апреля два российских проекта резолюции Совета Безопасности. В одном из них речь шла исключительно о поддержке соответствующего решения Гендиректора Техсекретариата ОЗХО. МИД задается вопросом: нужно ли вообще США и их «единомышленникам» хоть какое-то расследование? Или эта группа заранее «назначила» виновных и отступать от своего решения, судя по всему, не собирается.

В заявлении подчеркивается, что губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны.  

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