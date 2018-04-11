Американские журналисты раскритиковали военные приготовления Трампа

Ряд американских журналистов подверг критике планы Трампа о нанесении удара по Сирии.

«Хорошее, отрезвляющее напоминание о том, насколько опасным и непредсказуемым может быть противостояние с Россией. Именно поэтому Обама — вполне разумно — восемь лет уклонялся от конфронтации с Россией, в том числе и в Сирии. И еще о том, что все, кто требует от Трампа большей воинственности — опасные идиоты», - написал в своем Twitter основатель портала The Intercept Гленн Гринвальд.

Ранее против военной операции США в Сирии высказался ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Карлсон, в частности, заявил, что сначала хотел бы увидеть веские доказательства того, что химоружие применил именно Асад. Он напомнил, что год назад американцев уверяли в том, что зарин в Сирии применялся сирийской армией, однако недавно министр обороны США вынужден был признать, что доказательств этому нет.