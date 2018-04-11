Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль. В тексте говорится, что пока она не намерена обращаться за консульской поддержкой к России, а если она ей все-таки потребуется, девушка свяжется с посольством. Также Юлия сообщила, что имеет доступ к друзьям и семье.

«Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя лучше, но я пока недостаточно сильна, чтобы давать интервью СМИ», - говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что ее отец Сергей Скрипаль все еще остается в больнице в тяжелом состоянии. Однако до этого сообщалось, что Сергей вышел из критического состояния.

При этом, по данным Скотленд-Ярда, Юлия просит свою двоюродную сестру Викторию пока не посещать ее и не пытаться установить контакт. Из сообщения следует, что девушка все еще испытывает проблемы со здоровьем из-за отравления в Солсбери, которое произошло 4 марта.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль выписалась из окружного госпиталя Солсбери. Как рассказывала прессе ее сестра Виктория, Юлия могла выступить на пресс-конференции и возможно просить политического убежища. Из заявления Юлии Скрипаль, опубликованном Скотленд-Ярдом, слова Виктории выражают только ее субъективное мнение.