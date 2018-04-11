Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом. Первый за два с половиной года рейс авиакомпании «Аэрофлота» вылетел из «Шереметьево» в Каир в 21:05 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Египетский авиаперевозчик EgyptAir запланировал первый рейс в Москву на 12 апреля, РИА Новости.

Авиасообщение между странами остановилось осенью 2015 года, когда произошла авиакатастрофа самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. Лайнер летел рейсом из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На борту самолета находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не выжил.