Замаскированный Родченков дал интервью норвежскому телеканалу

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, после доноса которого в 2016 году разгорелся допинговый скандал, Григорий Родченков рассказал о якобы имевших место манипуляциях с допингом Международного союза биатлонистов (IBU) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Россия получала конфиденциальную информацию от IBU. По неизвестным причинам IBU не углублялся в вопрос и не исследовал чрезвычайно аномальные данные биологических паспортов россиян. Ситуация стала хуже после Олимпиады в Сочи», – сказал Родченков, которого цитирует nrk.no.

По своему обыкновению, информатор WADA не предоставил никаких доказательств своих слов. В 2016 году Родченков заявил New York Times о том, что в России якобы существует «допинговая программа, что послужило началом крупного международного скандала. Россия неоднократно опровергала ложь Родченкова, кроме того, комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида в своем докладе отмечала, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было.

Ранее американский телеканал CBS показал в своей программе человека, утверждая, что это сменивший внешность при помощи пластической операции Родченков: теперь он без усов, с крашеными волосами и «новыми» губами.