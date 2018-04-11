Совбез ООН соберется в четверг на консультации по Сирии

Постоянный представитель Боливии Саша Йоренти при СБ ООН заявил, что Боливия созывает 12 апреля консультации Совбеза в связи с «эскалацией риторики» по Сирии и угроз односторонних действий, сообщает РИА Новости.

По словам Йоренти, его страну беспокоят не только последние заявления Дональда Трампа, но и «эскалация риторики в отношении Сирии», а также «постоянные угрозы односторонних военных действий».

Консультации пройдут в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение 24-48 часов принять важные решения по Сирии и предупредил о готовности обрушить на Сирию множество «умных ракет».