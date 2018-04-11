Нефть марки Brent подорожала до $73 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 2,9% - до $73,09 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась выше уровня $73 за баррель 28 ноября 2014 года.

Одновременно пришла информация о том, что обвалившийся рубль на фоне дорожающей нефти отвоевывает позиции у ведущих валют. Так, курсы доллара и евро к рублю на Московской бирже перешли к снижению на фоне роста котировок нефти марки Brent до уровней осени 2014 года. Так, курс доллара опустился на 2,36% - до 62 рублей, курс евро - на 1,35%, до 76,8 рубля, свидетельствуют данные торгов.