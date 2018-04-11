Корреспондент «Звезды» показал прошитый пулями автобус раненых российских журналистов в Сирии

Опубликовано первое видео из сирийской Восточной Гуты, где под обстрел попал автобус с российскими журналистами, возвращавшимися со съемок.

По словам корреспондента телеканала «Звезда» Алексея Головко, который в момент обстрела находился в автобусе, чудом все остались живы. Сам автобус получил сильные повреждения. На кадрах видно, что он весь в пулевых отверстиях. Одна из пуль пробила лобовое стекло.

Неизвестные обстреляли из стрелкового оружия автобус с российскими журналистами 11 апреля около 18.20 (мск). Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканал «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили ранения ног.

Пострадавшим на месте оказали помощь врачи российского Центра по примирению враждующих сторон, после чего журналисты были доставлены в госпиталь.