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Глава Минфина США выступил против введения новых антироссийских санкций

Дмитрий Семенов
20:40 11.04.2018
Глава Минфина США выступил против распространения американских санкций на государственный долг России.
Глава Минфина США выступил против введения новых антироссийских санкций
Фото: Ron Sachs / dpa Globallookpress

Министр финансов США Стивен Мнучин выступает против распространения американских санкций на государственный долг РФ, сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил глава американского минфина, он согласен с приведенными в январском докладе ведомства рекомендациями не распространять санкции на государственный долг РФ. Мнучин считает, что российский рынок госдолга является важным элементом глобальной финансовой системы. Вводя против него санкции, США создают серьезные риски для стран мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что Конгресс США объявил о том, что готовит новый пакет антироссийских санкций. Законопроект предполагает полный запрет на любые операции с госдолгом России. В частности, речь идет о бумагах, выпущенных Центробанком, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния сроком обращения более двух недель.

Ограничения также могут коснуться облигаций Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. С этими учреждениями блокируются все операции и запрещаются сделки с их активами.

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