Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Стороны обсудили сирийскую проблематику, в том числе в связи с ракетными ударами ВВС Израиля по аэродрому Тифор в провинции Хомс.

Путин в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность соблюдения суверенитета Сирии и призвал воздерживаться от дестабилизирующих действий.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны России сообщило, что удар нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.