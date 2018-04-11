Украинский суд потребовал от капитана «Норда» сдать российский паспорт

Суд Херсона потребовал от капитана «Норда» Владимира Горбенко сдать российский – и все прочие – паспорта, сообщает телеканал «360». Требование суда озвучила пресс-секретарь так называемой «прокуратуры Крыма» Татьяна Тихончик.

Ранее сообщалось, что «прокуратура» подозревает Горбенко в нарушении законов, связанных с рыбной ловлей. Представители прокуратуры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде личного обязательства для российского моряка. Украинские законы под этим подразумевают сдачу любых паспортов, которыми владеет человек, а также запрет покидать город, не получив на то разрешение у следователя.

Сейнер «Норд» был задержан в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками 25 марта.