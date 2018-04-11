Положение Скрипалей все больше напоминает насильственное задержание – Посольство РФ в Лондоне

Также он заявил, что заявление британской стороны об отсутствии согласия Скрипалей на встречу с консулами РФ голословны.

«Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования», - говорится в заявлении посольства.

Ранее сообщалось, что российских дипломатов под различными предлогами не пускают ни к Юлии, ни к Сергею Скрипаль.