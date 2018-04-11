В Минобороны рассказали о состоянии раненых в Сирии российских журналистов

Российские журналисты, попавшие под обстрел в сирийской Восточной Гуте, эвакуируются в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Как сообщает Минобороны России, журналисты получили легкие ранения ног.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия.

В результате корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканал «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили ранения. Врачи российского Центра примирения на месте оказали им помощь.