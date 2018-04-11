Оператор телеканала «Звезда» ранен в Сирии

Автобус с российскими журналистами, возвращавшимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, попал под обстрел. Неизвестные лица обстреляли его из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны России.

В результате произошедшего корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканал «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

Врачи российского Центра по примирению враждующих сторон на месте оказали всем журналистам медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.

В настоящее время пострадавшие журналисты направлены в госпиталь для прохождения необходимого лечения.