Роскомнадзор заблокировал технический домен Google

Роскомнадзор в среду, 11 апреля, заблокировал технический домен Google по требованию Генеральной прокуратуры РФ, сообщает телеканал «360». В свою очередь, в Генпрокуратуре требование объяснили ограничением доступа к сервису Zello.

«Данный ресурс (технический домен Google) внесен реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервиса Zello», - сказали в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сервис Zello на территории России в связи с тем, что компания отказалась апреле 2017 года в связи с тем, что компания отказалась исполнить российское законодательство и предоставить информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации.

Сервис Zello позволял преобразовывать планшеты и смартфоны в подобие раций.

Несмотря на то, что в Роскомнадзоре отметили, что включение технического домена Google по адресу http://googleusercontent.com/ не должно повлиять на работу прочих сервисов, ряд экспертов полагает, что можно ожидать полного отказа работы Google и сайтов, которые его используют. На техническом домене находится служебный контент собственных ресурсов, а также счетчики и компоненты для сторонних сайтов.