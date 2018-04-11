Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты
Путин на церемонии коснулся темы международных отношений и сложившейся ситуации в мире. Президент отметил, что обстановка напряженная.
Фото: Kremlin Pool ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты 17 послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого кремлевского дворца. На нее в Москву прибыли послы Австрии, Бенина, Вьетнама, Гамбии, Ганы, Египта, Иордании, Италии, Конго, Кот-д'Ивуара, Кубы, Нигерии, ОАЭ, Сальвадора, Саудовской Аравии, Черногории и Южной Кореи.
Путин на церемонии коснулся темы международных отношений и сложившейся ситуации в мире. Президент отметил, что обстановка напряженная.
«Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее мы надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», - отметил Путин.