Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты 17 послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого кремлевского дворца. На нее в Москву прибыли послы Австрии, Бенина, Вьетнама, Гамбии, Ганы, Египта, Иордании, Италии, Конго, Кот-д'Ивуара, Кубы, Нигерии, ОАЭ, Сальвадора, Саудовской Аравии, Черногории и Южной Кореи.

Путин на церемонии коснулся темы международных отношений и сложившейся ситуации в мире. Президент отметил, что обстановка напряженная.