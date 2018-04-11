В Кремле прокомментировали сообщения Трампа по Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после сообщений американского президента Дональда Трампа относительно Сирии заявил, что сейчас важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации в САР.

«Москва не является сторонником Twitter-дипломатии», - добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия в полной мере будет соблюдать свои международные обязательства и выстраивать взаимодействие с партнерами, руководствуясь международно-правовыми нормами и уставом ООН.