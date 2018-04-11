В Кремле прокомментировали сообщения Трампа по Сирии
В Кремле отметили, что Москва не является сторонником Twitter-дипломатии.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после сообщений американского президента Дональда Трампа относительно Сирии заявил, что сейчас важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации в САР.
«Москва не является сторонником Twitter-дипломатии», - добавил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия в полной мере будет соблюдать свои международные обязательства и выстраивать взаимодействие с партнерами, руководствуясь международно-правовыми нормами и уставом ООН.