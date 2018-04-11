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Первое упоминание о лидере восстания в Собиборе обнаружили в документах архива Минобороны

Павел Настин
18:19 11.04.2018
Уникальные исторические материалы о восстании в польском лагере смерти оборонное ведомство передало Российскому историческому обществу.

Документы, в которых содержится информация о восстании в нацистском лагере Собибор, передал Российскому историческому обществу центральный архив Министерства обороны РФ.

Среди материалов, которые оказались в распоряжении историков, имеются документы, в которых содержится первое документальное упоминание об организаторе восстания в лагере смерти - офицере РККА Александре Печерском, рассказал «Звезде» исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«После восстания нацисты полностью ликвидировали лагерь Собибор. Они снесли его, распахали землю, засадили деревьями. Никаких следов этого лагеря не оставалось. Многие из опрошенных поляков путались в датах, кто-то боялся вообще об этом говорить. И только газета "Красная Армия" в номере от 2 сентября 1944 года опубликовала рассказ столяра из Любляны "Фабрика смерти в Собиборе": "В августе 1943 года туда пригнали 600 бойцов и офицеров РККА. В числе оставшихся в живых был молодой политрук, фамилии его  никто не знал, звали мы его Сашко, родом он был из Ростова"».

Переданные из Минобороны документы, отметил Могилевский, помогут дать понять, в каком состоянии находились жители оккупированной территории, на которой находился лагерь смерти Собибор.

«Анализируя их, мы понимаем, насколько были запуганы местные жители и насколько они старались закрыть глаза на то, что происходило рядом с ними.  Это очень важный урок, о котором необходимо помнить в нашей стране, в других странах и, конечно же, в Польше, на чьей территории эти зверства происходили».

Константин Могилевский также добавил, что полученные из центрального архива Минобороны документы будут в ближайшее время опубликованы на сайте Российского исторического общества.

В октябре 1943 года в лагере смерти Собибор на территории оккупированной Польши произошло крупнейшее и единственное за всю историю Второй мировой войны успешное восстание заключенных. Его возглавил офицер Красной Армии Александр Печерский. На свободу вырвалось более трехсот узников. Гитлеровцам удалось обнаружить и уничтожить больше половины. Почти девяносто пленников смогли сбежать, но впоследствии были выданы нацистам местными жителями или убиты коллаборационистами. До конца войны дожили около 50 участников восстания.

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