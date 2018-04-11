«Умные ракеты» Трампа назвали политической выдумкой

Бывший глава ФСБ РФ Николай Ковалев назвал «политической выдумкой» заявление президента США Дональда Трампа об «умных ракетах», сообщают «Известия».

«Это чистая политика, ну ляпнул "умные ракеты", а у нас — сверхумные… Это выдумка очередная, политика», — сказал Ковалев.

Николай Ковалев также отметил, что совершенно непонятно, что именно подразумевал Трамп под «умными ракетами».

Ранее сообщалось, что представитель МИД России Мария Захарова ответила на «твит» Трампа с обещанием засыпать Сирию «умными ракетами», заявив, что такое оружие должно использоваться против террористов, а не законного правительства.