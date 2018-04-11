Юристы Telegram попросили суд перенести начало процесса о блокировке

После истечения 15-дневновного срока, отведенного Роскомнадзором руководству Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования, юристы, представляющие интересы компании, попросили перенести слушание в Таганском суде.

Адвокат Павел Чиков в Telegram-канале сообщил, что юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы перенести с 12 апреля начало процесса о блокировке, чтобы они могли ознакомиться с материалами дела и подготовиться.

«Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено», - написал Чиков.

В свою очередь пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина сообщила, что Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.

Чиков также отметил, что суд для начала должен назначить дату предварительных слушаний или рассмотрения по существу. Он отметил, что нет повода торопиться и паниковать.