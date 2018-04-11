Обстановка в мире становится все более хаотичной - Путин

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот заявил, что обстановка в мире становится все более хаотичной.

«Действительное положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной», - заявил Путин.

При этом президент отметил, что надеется на победу здравого смысла и на то, что международные отношения стабилизируются. Путин добавил, что Россия и дальше будет выступать за укрепление безопасности и стабильности в мире.