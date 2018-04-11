Раненый житель Донецка рассказал, как попал под обстрел ВСУ

В пять утра 11 апреля при обстреле ВСУ кварталов Донецка серьезные ранения получил 31-летний житель Старомихайловки, проживающий на улице Ленина, сообщил замдиректора республиканского травматологического центра Вадим Анаприенко.

«Он был доставлен с обширными проникающими ранениями обоих глаз, лица, шеи и грудной клетки. Сейчас он будет прооперирован и госпитализирован в глазное отделение», - рассказал врач.

По словам самого пострадавшего, он попал под обстрел, когда спасал своих детей.

«Пришел домой в пять утра с работы. Начался обстрел. Я детей пока убрал, сам под него попал. Теперь глаза не могу открыть, осколками побило», - сказал раненый Виктор Герасимов.

Одновременно с ним осколочные ранения получили две женщины, проживающие на улицах Ленина и Ленкоранская. Одна из них госпитализирована, другая - после амбулаторного лечения, отпущена домой.

Напомним, во время утренней атаки ВСУ по северным и западным окраинам Донецка было выпущено более 200 снарядов и мин.

В командовании ДНР сообщили, что снаряды попали по меньшей мере в 37 домов. Выбиты стекла. Поврежден газопровод. Без топлива остались сотни людей.