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Громить Донбасс: НАТО определилось с тактикой давления на Россию

Семен Пегов
17:29 11.04.2018
Военный корреспондент Семен Пегов рассказал о том, как параллельно с давлением на Россию по Сирии «западные партнеры» начали оказывать давление на Донбасс.

Последние два месяца в Донбассе царила относительная фронтовая тишина. Да, определенные военные провокации, естественно, случались - там из миномета выстрелят, в другом месте снайперы выйдут на «охоту», но в общем и целом жители того же Донецка начали привыкать к ночам без артиллерийского грохота.

Однако сегодняшнее утро напомнило им не такой далекий 2014 год, когда на рассвете город подсчитывал ночные потери и разрушенные дома. Согласно официальным данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) только к 6 утра количество боеприпасов, выпущенных украинской стороной по Донецку, превысило пятьсот единиц. Причем речь идет об использовании именно тяжелых вооружений - 120-мм минометов, гаубиц, самоходных артиллерийских установок.

Удар по спящим

Как рассказали жители домов, попавших под обстрел, мины и снаряды начали прилетать в 5:30 утра, когда все спали. То есть даже до подвалов, предусмотрительно оборудованных под бомбоубежища, никто добежать не успел.

Военные аналитики еще накануне предполагали, что в НАТО попытаются использовать для давления на Россию не только сирийский театр военных действий, но и Донбасс. Оставался открытым вопрос формы этого давления.

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В самом простом случае можно было ожидать очередной волны стягивания бронетехники и танков к линии соприкосновения с вооруженными силами самопровозглашенных республик. Но в Киеве, очевидно, либо по собственной инициативе выбрали более другой вариант и начали обстреливать Донецк со всех стволов, либо получили соответствующую команду от своих натовских кураторов.

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Удобный союзник для НАТО

Украина в этом смысле очень удобный для натовцев союзник, потому что любое огневое обострение всегда легко списать на невменяемость так называемых «добробатов», которые состоят в основном из националистов. Куратор в этом случае всегда может сделать вид - мол, «добровольцы» вышли из-под контроля.

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При этом, стоит отметить, накачка украинского фронта западным оружием началась задолго до сирийского обострения в отношениях между Западом и Россией. Только под Донецк, по информации собственных источников, на вооружение ВСУ были поставлены две сотни американских крупнокалиберных винтовок Barrett  и порядка сорока установок Javelin.

Этой ночью Javelin по Донецку, конечно, не стреляли, но, исходя из мировой повестки и маневров США в Средиземном море, вывод напрашивается сам собой: давление на Россию не будет точечным, а уже представляет собой комплекс заранее подготовленных провокаций. В том числе и на Украине.

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Однако, когда речь идет о Сирии, «западные партнеры» хотя бы анонсируют удары исключительно по военным объектам - базам САА и аэродромам, то в случае Донбасса под удар в который раз попадает исключительно мирное население. В результате ночной атаки ВСУ ранены как минимум шесть человек, проверяется информация по погибшим.

Жилые кварталы под огнем

По снимкам и видео с места ночного обстрела несложно сделать вывод, что артиллеристы ВСУ «утюжили» не воинские части ДНР и тем более не укрепрайоны на передовой линии обороны. Под удар попали типовые спальные кварталы, обычные панельные многоэтажки Кировского и Куйбышевского районов, которые очень сложно перепутать с армейской базой. Иллюстрации говорят сами за себя.

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С трудом верится, что системы разведки и слежения с воздуха, которыми Киев в избытке оснастили натовцы, настолько плохо работают, что не могут отличить гражданский объект от военного. Из-за этого не покидает четкое ощущение - ВСУ осознанно наносят удары именно по самым беззащитным целям.

Страшно ведь не только, когда жар чужими руками загребают, но и когда тебя шантажируют кровью тех, за кого ты заступаешься. То есть заведомо более слабых.

Мнение, изложенное в метериале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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