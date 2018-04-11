Цукерберг взял на себя вину за утечку данных пользователей Facebook
По словам Цукерберга, компания не смогла должным образом обезопасить персональные данные.
Фото: Mark Zuckerberg / Facebook
На слушаниях в сенате США, руководитель Facebook Inc Марк Цукерберг назвал себя виновным в утечке данных из социальной сети через компанию Cambridge Analytica.
«Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», - сказал он.
По словам Цукерберга, было установлено, что Cambridge Analytica купила личную информацию о пользователях у разработчика приложения, передает РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что в распоряжение британской маркетинговой компании Cambridge Analytica попали персональные данные более чем 80 миллионов пользователей, что спровоцировало крупнейший за всю историю Facebook скандал. Многие известные пользователи соцсети призывают теперь ее бойкотировать.