Цукерберг взял на себя вину за утечку данных пользователей Facebook

На слушаниях в сенате США, руководитель Facebook Inc Марк Цукерберг назвал себя виновным в утечке данных из социальной сети через компанию Cambridge Analytica.

«Это была наша ошибка, моя ошибка. Я чувствую вину за это», - сказал он.

По словам Цукерберга, было установлено, что Cambridge Analytica купила личную информацию о пользователях у разработчика приложения, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что в распоряжение британской маркетинговой компании Cambridge Analytica попали персональные данные более чем 80 миллионов пользователей, что спровоцировало крупнейший за всю историю Facebook скандал. Многие известные пользователи соцсети призывают теперь ее бойкотировать.