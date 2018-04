Трамп нашел причину ухудшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп видит причиной ухудшения отношений с Россией расследование «российского вмешательства» в выборы США, которое возглавляли сторонники демократов или люди, которые работали на бывшего президента США Барака Обаму. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!