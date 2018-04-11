Трамп нашел причину ухудшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп видит причиной ухудшения отношений с Россией расследование «российского вмешательства» в выборы США, которое возглавляли сторонники демократов или люди, которые работали на бывшего президента США Барака Обаму. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным российским расследованием, возглавляемым всеми приверженцами демократов или людьми, которые работали на Обаму», — написал Трамп.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Трамп также отметил, что «никакого сговора» не было, в связи с чем «они сходят с ума». В своем предыдущем «твите» Трамп сказал, что отношения России и США даже хуже, чем во времена Холодной войны.