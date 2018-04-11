В США поднят в воздух «самолет судного дня»

В США поднят в воздух самолет E-4B Nightwatch, известный так же, как «самолет судного дня», об этом сообщает Twitter SivMilAir. Авиалайнер предназначен для президента США, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

В общей сложности борт способен разместить 100 человек. Е-4В могут находиться в воздухе неделю при условии дозаправки в воздухе.