Мария Захарова предложила начать гонку разоружений с ликвидации американского химического оружия
Представитель МИД отреагировала на очередное послание президента США.
Фото: Chris Kleponis dpa Globallookpress
Представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала очередное послание президента США Дональда Трампа в Twitter.
«"Твиттер" Трампа продолжает. Нет повода сдерживать свой Фейсбук. СМИ: "Трамп предложил РФ остановить гонку вооружений – заявление в "Твиттере". Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», - написала Захарова.
Ранее сообщалось, что Мария Захарова прокомментировала обещание Трампа «засыпать Сирию умными ракетами».