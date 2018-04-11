Мария Захарова предложила начать гонку разоружений с ликвидации американского химического оружия

Представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала очередное послание президента США Дональда Трампа в Twitter.

«"Твиттер" Трампа продолжает. Нет повода сдерживать свой Фейсбук. СМИ: "Трамп предложил РФ остановить гонку вооружений – заявление в "Твиттере". Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», - написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова прокомментировала обещание Трампа «засыпать Сирию умными ракетами».