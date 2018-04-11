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Британские СМИ опубликовали планы США по ударам в Сирии

Анастасия Евдокимова
16:18 11.04.2018
Материалы графики подробно раскрывают планы США по возможным действиям против арабской республики.
Фото: Michael Reynolds dpa / Globallookpress, The Daily Mail

Британское издание The Daily Mail опубликовало инфографику под названием «Трамп и его союзники готовы атаковать Сирию», материалы которой подробно раскрывают планы США по возможным действиям против арабской республики.

Из графики следует, что в ударную группу ВМС во главе с авианосцем Harry Trumen входит эсминец Donald Cook, на борту которого могут быть размещены до 96 крылатых ракет Tomahawk. Отмечается, что американская армия также может применить бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что, возможно, ответственность за якобы имевшую место в сирийской Думе химатаку лежит в том числе и на Москве, поэтому США отреагирует на этот инцидент. Москва в свою очередь пообещала ответить в случае агрессии США. При этом, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США хотят уничтожить доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

Во вторник Россия и США вынесли на голосование Совбеза ООН свои проекты резолюций по Сирии, ни один из них не прошел, так как было наложено двустороннее вето.

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