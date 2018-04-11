Варшава аннулировала первый отчет о крушении Ту-154 под Смоленском

Правительственная подкомиссия Польши, повторно расследующая причины катастрофы под Смоленском президентского ТУ-154М 10 апреля 2010 года, приняла решение аннулировать первый вариант польского расследования, подготовленный в 2011 году комиссией Ежи Миллера. Об этом заявил глава подкомиссии Антоний Мацеревич, сообщает ТАСС.

«Отчет [Ежи] Миллера содержит фальшивые тезисы и был создан в условиях политического давления»,- заявил Мацеревич.

Комиссия Миллера в свое время, изучив записи бортовых самописцев, пришла к выводу, что причиной катастрофы, унесшей жизни президента Польши Леха Качиньского, его супруги и почти всего руководства страны, стало недопустимое снижение президентского лайнера в условиях плохой видимости. Ту-154М задел крылом за дерево на краю территории смоленского аэропорта и затем врезался в землю.

Однако после прихода к власти в Польше партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» версия ответственности экипажа была отвергнута. Новосформированная подкомиссия год назад опубликовала данные о том, что причиной катастрофы стал взрыв на борту, хотя ранее никаких следов взрывчатки в обломках самолета найдено не было. Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили гипотезу о вероятности взрыва на борту Ту-154М, о чем неоднократно заявляла в том числе польская прокуратура.

В прошлом же году представители российской стороны заявили, что, даже если допустить взрыв на борту, ответственность за него лежит на польской стороне, ведь пронести бомбу на президентский борт мог только кто-то из сотрудников аэропорта Варшавы.