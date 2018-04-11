ВОЗ не подтвердила применение химоружия в Сирии

Вопреки распространенной Всемирной Организацией Здравоохранения, информации о многочисленных обращениях за медицинской помощью с признаками отравления химическими веществами, они отрицают факт применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля.

Официальный представитель организации Тарик Язаревич заявил, что у них нет своих представителей в Думе, а сведения о пострадавших были получены от «коллег в сфере здравоохранения», у которых своя база в турецком городе Газиантеп на границе с Сирией на расстоянии более 470 км от Думы, передает ТАСС.

Ранее офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.