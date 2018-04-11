Франция не определилась насчет своих действий против Сирии

Франция пока не решила, как реагировать на информацию о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе. Об этом журналистам заявил госсекретарь правительства Бенжамен Гриво.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и кабмин еще обсуждают эту тему. Ясно одно - ни Париж, ни Лондон пока не стали присоединяться к планам США нанести по Сирии ракетный удар.

Ближайшие союзники Вашингтона в Европе хотят сначала проверить подлинность сообщений о применении отравляющих веществ. Впрочем, США готовы применить силу и без них. Сегодня к сирийским берегам направилась ударная группа США: авианосец Harry Truman, крейсер и эсминцы с крылатыми ракетами. Пентагон рассматривает возможность нанести по арабской республике серию ударов и за несколько дней поразить больше 20 объектов.