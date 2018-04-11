США готовы уничтожить доказательства отсутствия химатаки в Сирии – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook послание президента США Дональда Трампа, опубликованное ранее в его Twitter.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии… Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», - написала Захарова.

Также представитель МИД предположила, что удар по Сирии «умными» ракетами уничтожит на земле все доказательства отсутствия отравляющего вещества в Думе.

«А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» - задает вопросы Мария Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию «приготовиться» к тому, что в Сирию «будут прилетать - хорошие, новые и "умные" ракеты. Накануне он пообещал «принять важное решение по Сирии» в течение 24-48 часов.