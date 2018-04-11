Мир стоит в миллиметрах от большой войны - адмирал Комоедов

Мир стоит в миллиметрах от большой войны, заявил командующий Черноморским флотом России в 1998-2002 годах, экс-председатель комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов.

«Американцы, мне кажется, совсем ошалели: мир стоит в миллиметрах от большой войны, и это серьезно. Но я надеюсь на разум и способность политиков договариваться - и наших, и американских. Надо войны не допустить», - цитирует его еженедельник «Звезда».

По его словам, в условиях, когда США наращивают свою военную группировку в ближневосточном регионе, Россия не будет «сопли жевать».

«Обещания защитить сирийцев даны, они будут выполняться. Мы можем применить в Сирии имеющиеся силы и средства ПВО, у нас там приличные возможности у истребительной авиации», - сказал Комоедов.

Он добавил, что ситуация складывается очень серьезная, и войны необходимо избежать, остановиться на тех миллиметрах, которые еще остались.