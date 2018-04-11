Число жертв крушения самолета в Алжире возросло до 257

Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Алжире возросло до 257 человек. Такую информацию распространили Sky News Arabia, ссылаясь на собственные источники.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Алжире упал самолет Ил-76. Позже в Сети было опубликовано видео с места ЧП.

По сообщениям СМИ, со ссылкой на посольство РФ в Алжире, российских граждан на борту самолета не было.