В Сербии потерпел крушение военный самолет

Учебно-тренировочный штурмовик Soko G-4 Super Galeb упал недалеко от села Ковачица, Белградской области , сообщает пресс-служба Минобороны Сербии.

Ведомство информировало о том, что двое пилотов катапультировались – на место аварии прибыла поисково-спасательная служба ВВС, сообщает «Комсомольская правда».

Сообщается, что один пилот погиб, другой находится в тяжелом состоянии.