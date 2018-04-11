В Сербии потерпел крушение военный самолет
По данным Минобороны Сербии, военно-учебный самолет потерпел крушение.
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Учебно-тренировочный штурмовик Soko G-4 Super Galeb упал недалеко от села Ковачица, Белградской области , сообщает пресс-служба Минобороны Сербии.
Ведомство информировало о том, что двое пилотов катапультировались – на место аварии прибыла поисково-спасательная служба ВВС, сообщает «Комсомольская правда».
Сообщается, что один пилот погиб, другой находится в тяжелом состоянии.