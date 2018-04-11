В результате обстрелов ВСУ в Донецке пострадали десятки жилых домов

Вооруженные силы Украины снова нарушили «режим тишины» и обстреляли Донецк.

Десятки домов получили повреждения в Куйбышевском, Кировском районах и поселке Старомихайловка.

Кроме того, в результате обстрелов получили ранения, в том числе тяжелые, три мирных жителя Донецка. У них минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения и другие травмы.

О взрослой войне – детскими глазами, в специальном репортаже «Дети Донбасса». Смотрите в эфире телеканала «Звезда» в субботу, 14 апреля, в 12.35.