ВСУ целенаправленно бьют по нам: жители Донецка рассказали об обстреле города украинской армией

Три жителя Донецка получили ранения во время обстрела города украинской армией. По сообщениям командования ДНР, ВСУ открыли огонь по северным и западным окраинам города из артиллерийских установок и минометов. Всего было выпущено более 200 снарядов и мин. Повреждены восемь домов.

«Стоял запах гари, в окна влетали осколки», - вспоминают местные жители обстрел украинских силовиков.

По словам мирных граждан, армия Украины часто обстреливает Донецк, однако столь масштабная атака произошла впервые.

«ВСУ целенаправленно бьют по нам», - заявили корреспонденту «Звезды» очевидцы событий.

Тем временем Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту прицельного обстрела украинскими военными КПП в районе поселка Еленовка к югу от Донецка. Инцидент произошел 7 апреля. Ранения получила женщина. Формально, с 30-го марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие.

Напомним, 14 апреля в 12.35 мск телеканал «Звезда» покажет специальный репортаж «Дети Донбасса», рассказывающий о жизни детей в зоне военного конфликта на востоке Украины.