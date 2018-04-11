В ЦСР рассказали об увеличении пенсионного возраста к 2034 году

Пенсионный̆ возраст в России к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, информирует РИА со ссылкой на доклад ЦСР.

В докладе говорится, что благодаря более долгой̆ и более здоровой̆ жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными, что позволит на выходе иметь более высокий доход в преклонном возрасте.

Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Также в ЦСР сообщили о росте среднего размера пенсии по старости к 2024 году.