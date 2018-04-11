Медведев анонсировал отставку правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время своего выступления в Госдуме заявил, что этот отчет о работе кабинета министров станет последним для нынешнего его состава, так как 7 мая, после инаугурации главы государства, правительство уйдет в отставку.

«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава», — сказал Медведев.

Выборы президента России, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин, состоялись 18 марта. Явка на голосовании составила 67,54% от общего числа избирателей.