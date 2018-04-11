Экономика РФ готова к ответу на глобальные технологические вызовы – Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика готова к ответу на глобальные технологические вызовы.
Фото: Russian Government Press Office / Global Look Press
Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил мнение, что экономика РФ готова к ответу на глобальные технологические вызовы.
Он добавил, что она сегодня более современная и конкурентно способная, готова стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть.
По словам премьер-министра, российская экономика сейчас гораздо меньше зависит от внешних условий.
Медведев подчеркнул, что ее сегодня толкают вперед не только сырьевые, но и другие отрасли, в частности, химическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение и другие.