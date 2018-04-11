Экономика РФ готова к ответу на глобальные технологические вызовы – Медведев

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил мнение, что экономика РФ готова к ответу на глобальные технологические вызовы.

Он добавил, что она сегодня более современная и конкурентно способная, готова стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть.

По словам премьер-министра, российская экономика сейчас гораздо меньше зависит от внешних условий.

Медведев подчеркнул, что ее сегодня толкают вперед не только сырьевые, но и другие отрасли, в частности, химическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение и другие.