На командира пожарного звена в Кемерово заведено дело

Следователи считают, что из-за командира пожарного звена Сергея Генина погибли 64 человек в торговом центре «Зимняя вишня».

По мнению Следственного комитета, прибыв к месту ЧП, начальник караула не послушал очевидцев, не сверился со схемами здания и отправил пожарных в тупик. Время было потеряно, и спасти людей, закрытых в кинозале, не удалось.

В квартире командира пожарного звена идут обыски. В ближайшее время Сергей Генин будет задержан.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых – дети.