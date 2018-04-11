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На командира пожарного звена в Кемерово заведено дело

Константин Тигров
13:01 11.04.2018
Командир пожарного звена в Кемерове стал фигурантом уголовного дела о халатности.
На командира пожарного звена в Кемерово заведено дело
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Следователи считают, что из-за командира пожарного звена Сергея Генина погибли 64 человек в торговом центре «Зимняя вишня».

По мнению Следственного комитета, прибыв к месту ЧП, начальник караула не послушал очевидцев, не сверился со схемами здания и отправил пожарных в тупик. Время было потеряно, и спасти людей, закрытых в кинозале, не удалось.

В квартире командира пожарного звена идут обыски. В ближайшее время Сергей Генин будет задержан.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых – дети.

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